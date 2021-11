Conte: “Potevo dire sì al Tottenham l’estate scorsa, ma era troppo fresco l’addio all’Inter”

Antonio Conte è diventato ufficialmente il nuovo allenatore del Tottenham. L’ex allenatore dell’Inter ha rivelato l’inseguimento degli Spurs sul tecnico leccese già dalla scorsa estate. Ecco le parole rilasciate sul sito ufficiale del club: “La scorsa estate il mio trasferimento al Tottenham non è avvenuto perché la fine del mio rapporto con l’Inter era troppo recente ed ero ancora troppo coinvolto a livello emotivo. Non era il momento giusto per tornare ad allenare. L’entusiasmo contagioso e la determinazione del presidente Daniel Levy nel volermi affidare questo incarico hanno colto nel segno. Ora che si è ripresentata l’occasione, ho deciso di coglierla con entusiasmo“.

Foto: Twitter Inter