Conte: “Partita strana, ci siamo trovati sotto di due gol senza sapere come”

Intervistato da Sky Sport, il tecnico dell’Inter, Antonio Conte, ha parlato dopo il ko con la Sampdoria per 2-1.

Queste le sue parole: “E’ stata una partita strana. Ci siamo ritrovati dal possibile 1-0 per noi, con rigore sbagliato, a 2-0 per loro. Poi è difficile rimontare. Abbiamo comunque lottato, fatto il massimo, però non è andata bene, dominando la gara abbiamo perso. Assenza di Lukaku dall’inizio? Chiaramente ci ha condizionato, però abbiamo una rosa adeguata per far fronte anche alla sua assenza. Come ho detto, è stata una partita strana, oggi forse anche la dea bendata ci ha voltato le spalle”.

Fase offensiva non buona: “Io penso che la nostra fase offensiva sia sempre ottimale, siamo il miglior attacco del campionato, quindi credo che nelle situazioni di gioco che creiamo, attacchiamo sempre con tanti uomini. Qualcosa da migliorare è forse la fase difensiva”.

Su Eriksen: “Io cerco di sfruttare tutte le opzioni disponibili in base alle situazioni. Mercato? Il club sa perfettamente se ci sono da fare entrate ed uscite. Io sono a disposizione e quindi qualsiasi decisione venga presa verrà sempre condivisa”.

Foto: Sito Inter