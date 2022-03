Conte: “Paratici ha lavorato benissimo 10 anni alla Juve e ora vuole ripetersi anche qui”

Antonio Conte, tecnico del Tottenham, in conferenza stampa ha parlato di Fabio Paratici, direttore sportivo degli Spurs, e del suo rapporto lavorativo.

Queste le sue parole: “Il futuro di Paratici? È una domanda che dovreste fare a lui, non posso parlare per un’altra persona, non è rispettoso parlare di altri. Stiamo parlando di una persona che ha lavorato benissimo per 10 anni alla Juventus e che vuole lavorare benissimo anche al Tottenham, essendo arrivato qui da pochi mesi ed è desideroso di aprire un ciclo importante e vincente. Poi, per il resto non so dire nulla”.

