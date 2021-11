Conte nuovo allenatore del Tottenham: accordo totale

Più veloce della luce. Antonio Conte ha raggiunto gli annunciati accordi, è il nuovo allenatore del Tottenham. Ora manca solo l’annuncio. Dalla notte tra sabato e domenica al blitz di ieri a Londra per discutere il contratto che aveva concordato con Fabio Paratici. Il pressing asfissiante del suo vecchio direttore sportivo ai tempi della Juve ha fatto la differenza, il sì di Levy – deluso dalla parantesi firmata Espirito Santo – ha provocato la svolta. Domenica vi avevamo raccontato che Conte era orientato a partire per Londra, avendo praticamente sciolto le riserve, a maggior ragione dopo aver intuito che il Manchester United – club di suo totale gradimento – sarebbe andato avanti con Solskjaer. La durata contrattuale, anche questo dettaglio ve l’avevamo anticipato, era già stata concordata fino a giugno fino a 2023, riservandosi di inserire eventuali opzioni. Chiaramente Conte ha chiesto un massiccio intervento sul mercato, specialità della casa. La firma è stata un passaggio automatico, poco fa gli ultimi passaggi formali in modo da permettere a Conte di dirigere il primo allenamento degli Spurs. Dalla notte tra sabato e domenica a un’intensissima giornata, quella di ieri, apripista per nuova avventura inglese di don Antonio. Il Tottenham dopo i successi in casa Chelsea e la successiva rottura contrattuale.

