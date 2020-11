Conte: “Non si vede l’ora di buttare negatività sull’Inter. Ora tutti sulla stessa barca? Me lo auguro”

Antonio Conte ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il successo sul Sassuolo, il tecnico nerazzurro ha parlato delle difficoltà che la sua squadra ha passato dentro e fuori dal campo:

“All’Inter non è semplice niente. Penso che sia una squadra dove non si veda l’ora a prescindere di buttare negatività in tutto l’ambiente. Dobbiamo essere bravi ed ermetici, dobbiamo pensare a noi stessi continuando a lavorare sapendo che c’è gente che non vede l’ora di buttare non dico cosa sulla squadra. Vedere questo accanimento fa diventare tutto difficile per un calciatore.

Ora tutti sulla stessa barca fino alla fine della stagione? Me lo auguro, dobbiamo restare un fronte unico fino alla fine”.

Foto: Twitter ufficiale Inter