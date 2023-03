Conte: “Non posso fare miracoli. Pronto a morire per il Tottenham, ma non così stupido da continuare a suicidarmi”

Durante la conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Nottingham Forest, Antonio Conte è tornato a parlare del suo futuro, dopo l’eliminazione del Tottenham dalla Champions League: “Mi fate sempre la stessa domanda in ogni intervista e io vi devo dare la stessa risposta. In questo momento la cosa più importante è essere concentrati sul campionato. Ho detto molte volte che siamo lontani dal poter aspirare a essere competitivi, lo sto ripetendo da tanto. Abbiamo bisogno di tempo e pazienza, ma vedo che l’ambiente non ha pazienza o l’ambiente non vuole vedere la realtà. Il club sa benissimo qual è la mia situazione e sa quali sono i miei pensieri. Non possiamo fare miracoli. Vedremo cosa succederà in futuro. Fino alla fine però sono pronto a morire per questo club, ma poi vedremo. Non sono così stupido da continuare a suicidarmi”.

Foto: Twitter ufficiale Tottenham