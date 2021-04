Conte: “Non lasciamo nulla al caso. Mi ritengo un fratello maggiore per i miei ragazzi, con Lukaku capita anche qualche bacio”

Ai microfoni di Dazn, il tecnico dell’Inter Antonio Conte ha parlato dell’undicesima vittoria di fila arrivata poco fa contro il Cagliari: “Non vogliamo lasciare nulla al caso, il fatto che ci siano calciatori che si allenano dopo la partita significa che c’è sacrificio e disponibilità: e questo la dice lunga sullo spogliatoio dell’Inter. Continuo a ripetere la stessa cosa: le partite iniziano a essere di meno, ogni vittoria vale sei punti. Ieri il Milan aveva vinto, per noi era importante mantenere inalterate le distanze dalla seconda. E ci stiamo abituando a questo tipo di situazione: per molti è la prima volta il fatto di giocare sempre per vincere, sotto pressione. Sono molto soddisfatto di quello che stiamo facendo, penso che nel giro di quasi due stagioni siamo cresciuti tanto e sotto tutti i punti di vista. Non parlerei di conto alla rovescia. Noi dobbiamo giocare per vincere, continuare a tenere il pedale sempre spinto: non siamo una squadra che può fare calcoli. E non li voglio fare io, a me piace tanto vincere e sto trasmettendo questa mentalità. Stiamo iniziando a vedere la meta, ma non è ancora raggiunta. Abbiamo fatto tre partite in otto giorni e abbiamo portato a casa nove punti importanti, è inutile nasconderci. Ma non bastano, ci sono ancora otto giornate di campionato”.

Sull’esultanza: “Era uno scatto per abbracciare lo sforzo dei ragazzi. Credo loro vadano premiati, con l’abbraccio e col bacio come fatto con Hakimi (sorride, ndr). Mi ritengo un loro fratello maggiore. Loro sanno l’affetto che provo nei loro confronti, sarei pronto a buttarmi nel fuoco. Romelu? Spesso e volentieri capita anche a lui un bacio (sorride ancora, ndr)…”.

Foto: Instagram personale