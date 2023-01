Conte: “Non ho mai detto che quest’anno saremmo stati in lotta per vincere qualcosa. Serve un mercato importante”

Antonio Conte, tecnico del Tottenham, ha parlato a Sky Sports dopo il ko interno contro l‘Aston Villa, nel turno odierno di Premier League.

Queste le sue parole: “Non ho mai detto che quest’anno potessimo essere competitivi per vincere il titolo. Se vuoi diventare una squadra che lotta per questo, devi avere fondamenta solide. E questo vuol dire avere 13-14 giocatori forti e poi ogni anno aggiungerne uno o due. Quindi servirà un mercato importante, altrimenti non si va da nessuna parte”.

Foto: twitter Tottenham