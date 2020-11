Conte: “Non firmo per il pari. Zidane ha dimostrato il suo valore”

l’Inter domani affronterà il Real Madrid per il terzo turno della fase a gironi della Champions League. In conferenza ha parlato il tecnico dei nerazzurri Antonio Conte.

Queste le sue parole: “Domani è una partita importantissima ma non decisiva, visto che è solo la terza del girone. E’ una partita del gruppo eliminatorio, è importante per noi e per il Real, entrambe le squadre ambiscono ad andare avanti anche se ora siamo indietro. Sarà un match molto difficile, contro una squadra attrezzata per vincere la Champions e per competere ad altissimi livelli. Cerchiamo di dare seguito alle buone prestazioni che stiamo facendo e magari raccogliere qualche frutto. Firmare per il pari? Non posso, prima ancora di giocare la partita”.

Su Zidane: “Io da calciatore ho sempre pensato al dopo, speravo di fare l’allenatore. Non lo so questo di Zizou, parliamo di una persona eccezionale, inutile parlare di lui da giocatore perché lo conosciamo tutti. Lavorava tantissimo, era sempre il primo, nonostante il grande talento che aveva. Lui è una grandissima persona, c’è solo da parlarne bene, si è sempre fatto volere bene da tutti”.

Foto: Sito Uefa