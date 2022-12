Conte non ci sta: “E’ assurdo giocare solo 8 giorni dopo il Mondiale”

Antonio Conte, allenatore del Tottenham, ha mostrato in conferenza stampa tutta la sua disapprovazione per il Boxing Day. Ecco il commento del tecnico italiano: “Non sono felice. Anche se dovrei essere contento perché ben12 dei miei giocatori stavano in Qatar e questo significa che siamo nella giusta direzione per provare a vincere qualcosa. Ma adesso non è facile perché la condizione fisica non è al top. E’ assurdo giocare solo 8 giorno dopo la fine dei Mondiali”.

Foto: sito Tottenham