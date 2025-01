Conte: “Non ci saranno Buongiorno e Olivera. Il sostituto di Kvara? E’ una cosa troppo fresca”

Intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida di domani contro il Verona, il tecnico del Napoli Antonio Conte ha parlato della gara, delle indisponibilità e del possibile sostituto sul mercato di Kvaratskhelia, che ha esplicitamente chiesto la cessione.

“Il sostituto di Kvara? E’ una cosa troppo fresca, un fulmine a ciel sereno. Io sono concentrato sul Verona, devo trasferirla ai ragazzi. Non contano le cessioni o gli acquisti, ma la partita. Sono 3 punti, serve mettere fieno in cascina, è troppo importante. Non sono state fatte valutazioni perché Kvara ad oggi è un giocatore del Napoli, al 31 vedremo. La situazione verrà monitorata, ma è giusto lasciare la palla in mano al club ed al giocatore. Io quello che dovevo fare l’ho fatto, anzi ho fatto fin troppo”.

Le indisponibilità: “Per il Verona non saranno disponibili Buongiorno, Kvara ed Olivera. Gli altri sono tutti disponibili. Olivera ha avuto questo problema, pensavamo di poterlo risolvere, ma è il polpaccio e bisogna avere delle precauzioni, dispiace perchè stava facendo molto bene, sta facendo bene, ma c’è l’opportunità per Spinazzola che ha fatto un’ottima partita con la Fiorentina per riconfermarsi. Lo abbiamo voluto a Napoli e deve continuare a stare con noi e può dare il suo contributo. E’ forte, ha esperienza, ha avuto qualche problemino ma è totalmente concentrato sul Napoli e chi ha l’occasione, come Jesus, Neres, deve sfruttarla. E’ un monito per tutti, capiterà a tutti avere la chance, e quando capiterà bisognerà sfruttarla”.

Il futuro: “Proprio sul discorso migliorativo, oggi restare fermi su certe posizioni potrebbe essere peggiorativo. Ad inizio anno era tabula rasa, c’era un quaderno da scrivere, fogli bianchi, dopo 6 mesi si è scritto qualcosa lì sopra. Noi dobbiamo cercare di concentrarci sul discorso calcistico, valorizzare la rosa che c’è, non possiamo incatenare più nessuno! Sarebbe controproducente, poi dovrebbe tornare da me ed io essere il suo allenatore. Se rimanesse, deve sapere bene che è una situazione che lui, il suo agente e la società non sono riusciti a risolvere. Io non c’entro più niente. Questo deve dirlo, mi voglio mettere nella parte giusta. Se dovesse restare, pensa che sia stato io a tenerlo e mi trovo un giocatore in meno. Faccio un passo indietro perché sarebbe una situazione migliore qualora dovesse restare senza trovare la quadra. Qua parliamo… le cifre sono state fatte, bisogna vedere. Lui sa che io sono fuori. Lo faccio per il bene del Napoli, ma lui deve sapere che io non c’entro niente! E se resta dovrà dare il 100% come fatto finora. Se temo ripercussioni mentali? I ragazzi lo sanno che io non concedo mai alibi, a me ed agli altri. Noi domani contro il Verona, come fatto a Firenze senza Kvara, Politano e Buongiorno, dissi andremo lì agguerriti. Ora abbiamo rispetto del Verona, ma paura di nessuno. Il percorso è ormai iniziato, lo stiamo percorrendo, si potrà prendere qualcuno, perdere altri, ma il percorso è lì. Sottolineo, come alla presentazione, che mi auguro che il Napoli non sia più una squadra di passaggio, è la cosa principale che provo a trasferire ogni giorno. Noi dobbiamo costruire qualcosa di ambizioso, che dia lustro ai napoletani, deve essere chiaro. Essere considerati di passaggio non è nei miei obiettivi, non lo sarà mai”.

Su Billing, nuovo acquisto del Napoli: “Napoli sempre più britannico? Al di là delle nazionalità, noi cerchiamo determinate caratteristiche, che possano darci valore aggiunto. Non è facile fare mercato, non dimentichiamo che in estate sono partiti in tanti, 7 arrivi, quando fai tante cose il rischio di sbagliare è elevato e dobbiamo prenderci responsabilità sapendo nel nostro mercato qual è il nostro budget, il monte stipendi che dobbiamo affrontare, dobbiamo sapere tante cose. Dobbiamo riuscire a stare in quelle posizioni, significa essere attraenti anche per i calciatori e non dobbiamo sbagliare. Mi auguro che tutto ciò che stiamo facendo insieme al club ed al direttore le facciamo bene, ponderando bene, quando possiamo incidere dobbiamo farlo, quando non possiamo farlo…”.

