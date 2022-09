Conte: “Non aver giocato sabato ci ha permesso di recuperare. E cambio anche la formazione”

Il Tottenham di Antonio Conte è a Lisbona per affrontare lo Sporting oggi alle 18.45 italiane, in occasione della seconda giornata di Champions League. La squadra tornerà in campo per la prima volta dopo il 2-0 firmato Richarlison di mercoledì col Marsiglia. Sabato avrebbe dovuto giocare in Premier in casa del City, ma la morte della Regina Elisabetta ha fatto saltare tutto. Conte ha svelato: “Venerdì sono andato anche io a Buckingham Palace. Volevo rendere anche io il mio omaggio alla Regina, fare le condoglianze alla famiglia reale. E perché sono una persona normale, in un paese che sta vivendo un momento storico. Ancora non ci credo che la Regina sia morta, onestamente pensavo fosse immortale”.

Poi, sulla partita: “Non aver giocato sabato ci ha permesso di recuperare. E cambia le cose per noi, anche a livello di formazione. Avevo delle idee in testa per questo doppio impegno: contro il City avrei messo in campo un certo tipo di giocatori, ma adesso posso prendere decisioni diverse. So di poter schierare un attacco con tre giocatori importanti e averne comunque uno altrettanto importante in panchina pronto a fare la differenza. Contro il Marsiglia, visto che eravamo 0-0, ho scelto di inserire Kulusevski per attaccare di più. Vedremo con lo Sporting”.

Foto: Twitter Tottenham