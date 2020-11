Conte: “Non abbiamo vie di scampo, con il Real è una finale”

Antonio Conte, tecnico dell’Inter, in vista della gara di domani sera contro il Real Madrid in Champions League, ha parlato in conferenza stampa insieme a Samir Handanovic. Queste le parole dell’allenatore nerazzurro alla vigilia: “Domani non possiamo sbagliare, per noi è una finale. Dopo la sconfitta all’andata e i due pareggi, non abbiamo via di scampo. Se vogliamo, possiamo e all’andata lo abbiamo dimostrato. Dobbiamo vincere, possiamo giocarcela benissimo con attenzione e umiltà. Dobbiamo fare il salto di qualità, ci si aspetta tantissimo da parte nostra. Tutti, io, il club e la rosa, dobbiamo assumerci le nostre responsabilità, le chiacchiere stanno a zero e restano solo i fatti. Quest’anno diventa molto difficile trovare la via del gol, per questo motivo è aumentato tantissimo il nostro possesso anche se stiamo concedendo un po’ troppo. Se vogliamo essere competitivi, dobbiamo alzare il livello. Fame, concentrazione, proprio tutto e tutti. Assenze Real? Hanno una rosa completa e forte, non penso che il Real possa piangere da questo punto di vista. Il fatto che si parli delle assenze mi fa sorridere. Quando giochi in squadre con questo blasone, devi sapere che o è tutto bello o tutto brutto e che vie di mezzo non esistono. Questo però deve darci più forza. Per non andare in pasto a scemenze e ca…ate, dobbiamo restare uniti come gruppo. Sanchez? Impossibile vedere tre attaccanti dall’inizio, penso possa essere una soluzione a partita in corso.”

Foto: twitter uff Inter