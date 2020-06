Conte: “Nelle due partite avremmo meritato di più. Ma questa è la strada, sono soddisfatto”

Intervenuto ai microfoni di RAI Sport, Antonio Conte, tecnico dell’Inter, ha parlato della prestazione odierna della sua squadra: “Nelle due partite noi meritavamo molto di più. Stasera ho pochissimo da rimproverare. È questa la strada giusta, aggressivi in fase di non possesso, abbiamo creato tanto, potevamo essere più cattivi sotto porta, Ospina ha compiuto parate strepitose. Il gol subito è stata una leggerezza che potevamo evitarci. Ma siamo soddisfatti. Abbiamo fatto noi la partita, abbiamo dominato in lungo e in largo. Si può migliorare in tutto, anche nella cattiveria, ma ho davvero poco da rimproverare alla squadra. Abbiamo fatto ciò che abbiamo provato in allenamento e mi dispiace per i ragazzi, avrebbero meritato di giocare la finale. Non dimentichiamo che il Napoli ha giocato una partita chiusa per difendersi e ripartire e quando trovi queste situazioni non è mai semplice trovare l’imbucata. Nonostante ciò, abbiamo creato tantissimo. Sono molto contento di Eriksen, si sta integrando e si vedono i risultati di queste settimane di lavoro.”

