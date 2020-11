Conte nella tana di Zidane: i punti di Real-Inter pesano tanto

Sarà, quasi sicuramente, uno spartiacque. Real Madrid-Inter sarà un match a tratti decisivo con una delle due che, in caso di sconfitta, rischia di salutare in anticipo il palcoscenico della Champions League. Mai ci saremmo aspettati di vedere Real Madrid e Inter, dopo i sorteggi, a darsela di santa ragione per portare a casa un risultato, anche un semplice pareggio. Perché la sconfitta creerebbe solo dei brutti presentimenti. Il Real ha perso all’esordio contro lo Shakhtar Donetsk e poi pareggiato contro il Borussia M’Gladbach solo nel finale. L’Inter invece, nonostante un gioco più chiaro e diretto, è riuscita a strappare solo due pareggi con la classifica che, nonostante la terza posizione, rischia di complicarsi. Conte contro Zidane. 90′ minuti infuocati dopo una vigilia passata ad elogiarsi in sala stampa. I due saranno nemici in campo ma continueranno ad essere amici dopo il triplice fischio. Sarà una gara tutta da vivere al Di Stefano di Madrid, con i nerazzurri che torneranno nella città dei sogni – e dell’anno del Triplete – per provare a rientrare in corsa dopo un inizio non del tutto positivo in Europa. E nel frattempo occhio a Shakhtar Donetsk-Borussia Monchengladbach.

Foto: sito Inter