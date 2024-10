Conte: “Napoli favorito per lo scudetto? Qualcuno ha voluto la bicicletta ed ora deve pedalare. Qui si dice Cca’ nisciun’ è fesso”

Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Como.

In un passaggio del suo intervento, sulla favorita dello scudetto, il tecnico salentino si esprime in dialetto napoletano: “Napoli favorito per lo scudetto? Qualche furbetto ce la vuole mettere da fuori, per coprire la propria squadra, ma fa parte del gioco. La storia insegna che gli Scudetti vengono vinti dalla storia, il valore patrimoniale della rosa ed il monte ingaggi, salvo rarissime eccezioni. Quando sento chi vuole mettere pressione su di noi… qualcuno ha voluto la bicicletta ed ora deve pedalare, a Napoli si dice Cca’ nisciun’ è fesso”.

Foto: twitter Napoli