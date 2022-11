Conte: “Mi vedete più vecchio dopo un anno? E’ importante dare tempo all’allenatore”

Antonio Conte festeggia un anno sulla panchina del Tottenham, ecco le sue parole alla vigilia del match contro il Liverpool in conferenza stampa: “Dobbiamo uscire da questa situazione, dobbiamo affrontare queste tre partite nel modo migliore. Abbiamo tanti infortuni e confermo che Richarlison sarà indisponibile, così come Romero. Bentancur sta meglio, anche Kulusevski ha svolto metà seduta in gruppo. Lucas Moura sente dolore ma gli ho chiesto di stringere i denti perché abbiamo bisogno di lui” Sulla partita in Champions contro il Marsiglia ha detto: “È stato terribile, per me è stato molto difficile. Stai lì e non puoi aiutare la tua squadra; vedi la tua squadra lottare e soffri molto perché è come se fossero tutti dei figli. Penso che abbiamo meritato di vincere la partita”. Infine parla del suo eterno rivale Klopp: “Lui è riuscito a cambiare la mentalità del Liverpool che arrivava da periodi complicati, questo dimostra sicuramente che è importante che l’allenatore abbia tempo. Il Liverpool deve essere un esempio”

Foto: Twitter Tottenham