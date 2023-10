Conte: “Mi piacerebbe vivere piazze passionali come Napoli e Roma. Ma non prendo squadre a stagione in corso”

Antonio Conte, ex tecnico di Juve e Inter, che ha chiuso la sua ultma esperienza al Tottenham a giugno, ha parlato alla trasmissione Rai, Belve, dove si è raccontato e ha parlato del suo futuro.

L’intervista completa sarà pubblicata il 17 ottobre ma c’è uno stralcio di alcune sue dichiarazioni pubblicate in anteprima dal Corriere della Sera

Queste le sue parole: “Se mi piacerebbe allenare Napoli o Roma? Sono due piazze che vorrei vivere per la passione che esprimono. Spero che un domani ci sia la possibilità di fare questa esperienza. Non prendo squadre in corsa perché sono situazioni create prima”.

L’addio più sofferto: “Quello di cui mi sono più pentito è quello alla Juventus dopo tre anni. Quando anche per le piccole cose vedi grandi problemi… Decisi di andar via”.

Foto: Instagram Conte