Conte: “Mercato? Faremo le nostre scelte, saranno giuste. Brozovic gran scoperta, Borja può fare il regista”

Anche Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa, alla vigilia della sfida dell’Inter di domani, a San Siro contro il Parma. “Non è facile giocare ogni tre giorni – ha spiegato il coach nerazzurro – ma faremo il massimo, sperando di aver recuperato sufficienti energie fisiche e nervose. Il Parma è un’avversario difficile, spero che anche San Siro possa dare una mano”.

Su Salvatore Esposito, protagonista nella sfida di Champions: “Eravamo partiti con un’idea di reparto, poi l’infortunio di Alexis Sanchez ha complicato le cose, obbligandoci a sdoganarlo nonostante la giovane età. Spero che il cileno possa tornare in fretta con noi, ma lui sta facendo molto bene”.

I tanti infortuni obbligheranno il club a tornare sul mercato? “Ne parleremo con la società, faremo le nostre considerazioni nei prossimi mesi e prenderemo le giuste scelte. Perché ho chiesto tanti italiani? Per un giocatore straniero è più complicato adattarsi ai metodi di lavoro della Serie A, cercavo giocatori pronti”.

Chiosa finale su Brozovic: “Marcelo sta facendo bene, ha capito che sono molto esigente e che deve migliorare per diventare un top player completo. Può crescere nell’ultimo passaggio su squadra schierata e sulla fase difensiva. È stata una scoperta positiva per me, comunque. Borja Valero? Può fare il regista”.

