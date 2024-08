Conte: “Mercato complicato, dispiace. Dovremo essere uniti e dare il massimo”

Antonio Conte ha presentato in conferenza stampa l’esordio del Napoli a Verona. “È più di un mese che lavoriamo, mi soddisfa ciò che sto facendo con la squadra, ho trovato ragazzi che hanno voglia di lavorare, crescere singolarmente. Questo mi aiuta, mi dà entusiasmo. Sul mercato sapete benissimo che è molto complicato, dispiace. È una situazione bloccata, complicata, non posso dire altro. Il mantra nostro è di dare il 200%, dobbiamo andare oltre i nostri limiti, tutti, perché è un momento critico per il Napoli, il presidente ha parlato di ricostruzione. Io ho fatto le mie valutazione e gli do perfettamente ragione, c’è bisogno di una ricostruzione totale, dalle fondamenta. Una rosa che comunque mette sul mercato 10-12 giocatori, significa che c’è una ricostruzione in atto e come ogni ricostruzione serve pazienza, umiltà, anche dell’ambiente stesso, capire il momento ma non farci contagiare l’entusiasmo. C’è da fare tanto, quando riparti da una ricostruzione quasi totale tutte le forze, dall’allenatore, ai calciatori al club ai magazzinieri, bisogna dare molto di più degli anni passati. Pure il tifoso stesso e l’ambiente, devono capire che è un momento delicato per il Napoli. Le difficoltà devono renderci più forti. Sui giocatori non parlo di chi non fa parte del Napoli, di Osimhen sapete benissimo, la situazione sarà affrontata in esclusiva dal club, non sono entrato in questa situazione. Siamo all’inizio, dire o fare pronostici non mi sento proprio in grado. Dovremo prepararci a soffrire, tutti insieme, compatti, nella sofferenza dovremo essere uniti e dare il massimo. Buongiorno? Ha avuto una distorsione giovedì, faremo le opportune valutazioni, è migliorato tanto, valuteremo e decideremo”.

Foto: Twitter Napoli