Conte: “Manna ci sta dando una grossa mano. Faremo di tutto per rendervi orgogliosi della nostra squadra”

Evento pubblico nella serata odierna per il Napoli, che ha presentato alla folla presente nella piazza principale di Dimaro, sede della prima parte del ritiro estivo azzurro, lo staff tecnico che accompagnerà Antonio Conte. Durante l’evento, il tecnico azzurro ha così parlato del direttore sportivo Manna: “Voglio citare il ds Manna che ci sta dando una grande mano, un grande lavoratore. In questo periodo è quello più sotto stress e sotto pressione. Lo ringraziamo per sopportarci. Vi prometto che faremo di tutto per rendervi orgogliosi della nostra squadra”.

Foto: twitter Napoli