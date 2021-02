Conte: “Mancano ancora 14 partite, dobbiamo tenere le antenne dritte con tutti”

Antonio Conte, allenatore dell’Inter, ha parlato così a Sky Sport dopo la vittoria di oggi contro il Genoa: “Il Milan? Lo guarderò, il calcio è la mia passione ed è una bella partita che guarderò sicuramente.

Abbiamo giocato contro una squadra che nell’ultimo periodo aveva fatto un punto in meno a noi. Oggi abbiamo fatto bene, c’è stato il giusto approccio, la giusta voglia, non abbiamo concesso niente e siamo stati bravi a fare tre gol e Perin ha salvato diverse situazioni.

Sappiamo bene che mancano 14 partite, voglio aspettare la partita contro il Parma, che sulla carta sembra abbordabile ma dobbiamo dare dimostrazione che non sono le partite con le big a tenerci le antenne dritte. Se vogliamo fare qualcosa di bello e dare soddisfazione agli interisti dobbiamo farlo con tutti”.