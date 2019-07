Conte: “Mai vicino al ritorno alla Juventus, ho subito sentito l’affetto dell’Inter”

In conferenza stampa per presentare la sfida di mercoledì nell’International Champions Cup contro la Juventus, il tecnico dell’Inter AntonioConte ha parlato di come i nerazzurri si avvicinano all’amichevole contro i bianconeri: “Giocare queste partite è utile per assimilare i concetti di gioco sui quali stiamo lavorando, legati sia alla fase di possesso che di non possesso. Analizziamo le cose positive e negative con l’obiettivo di migliorarci. Vecino sta recuperando, siamo molto vicini, mentre Godin ha iniziato gli allenamenti con noi, sono felice di avere a disposizione due ottimi giocatori. Contro la Juventus sarà una partita importante, siamo entrambe in fase di preparazione e cercheremo di fare una buona partita e migliorare al di là del risultato”.

Il tecnico nerazzurro ha parlato anche del mercato: “Saranno fatte delle riflessioni e verranno prese decisioni per il bene dell’Inter, considerando tutto, non solo il campo. Serve tempo per creare una base solida per riportare il club al livello adatto alla sua storia. I cambiamenti sono sotto gli occhi di tutto. La mia esperienza al Chelsea mi ha arricchito, ma ora sono contento di essere di nuovo in Italia allenando una delle squadre più importanti. Juventus? Non sono mai stato vicino, non ho ricevuto telefonate. L’Inter ha sempre mostrato grande interesse e affetto, e per questo sento la responsabilità di dover creare qualcosa di importante”.

Foto Twitter Inter