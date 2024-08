Conte: “Lukaku? Col Parma verrà con noi. Ora sono molto più tranquillo e contento”

Romelu Lukaku è un nuovo calciatore del Napoli. E dopo aver dribblato la prima domanda su Lukaku, Antonio Conte ha risposto alla seconda, quella arrivata dopo l’ufficialità: “Mi auguro di averlo a disposizione oggi e domani, anche dopodomani perché al mattino ci alleniamo per farlo entrare in sintonia col resto della squadra. Verrà con noi senza cose particolari. Di Romelu cosa posso dire, è un centravanti atipico, quando l’ho avuto… di solito quelli grossi solitamente sono anche lenti o li utilizzi in area come boa ma non hanno grande gamba per sfruttare il campo. Romelu l’ho sempre definito uno di football americano: sono 1.90 ma velocissimi. Lui è un giocatore potente, noi abbiamo bisogno sia di uno che tenga botta, ci faccia salire, trovi combinazioni, al tempo stesso avere un calciatori che attacchi gli spazi e faccia male. Perciò lo considero un po’ unico, detto questo è un ragazzo perbene, ci metto le mani nel fuoco io per lui, e sa la responsabilità che ha nei miei confronti che del Napoli e dei tifosi. Ma è un bravo ragazzo. Non dimentichiamo però Giovanni e Jack che ha anche due ruoli. Ora sono molto più tranquillo e contento”.

Foto: Instagram Napoli