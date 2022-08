Conte: “Lukaku all’Inter per l’affetto dei tifosi, al Chelsea non si sentiva a casa”

Antonio Conte ha parlato anche di Romelu Lukaku nell’intervista rilasciata a Evening Standard. L’attuale tecnico del Tottenham, che ha avuto modo di lavorare col belga quando entrambi facevano parte dell’Inter, ha spiegato: “Di sicuro Lukaku ha il potenziale per giocare in Premier League. Ricordo molto bene quando ha iniziato la scorsa stagione, facendo davvero bene. Molti fattori possono entrare in gioco facendo cadere la fiducia del giocatore”. Poi ha proseguito: “Come si è lasciato col Chelsea? So per certo sia un po’ deluso dal suo impatto, ma ha tempo. Ora è giusto che giochi per un club importante in Italia, provando a riprendere fiducia in se stesso. Parliamo di un attaccante davvero importante. Il Chelsea ha pagato una consistente somma di denaro per acquistarlo, ma non si sentiva a casa. A Milano, invece, i tifosi gli hanno mostrato molto affetto e il ragazzo ne ha bisogno. Per questo penso sia voluto tornare all’Inter”.

Foto: Twitter Tottenham