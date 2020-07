Conte: “L’obiettivo di stare tra le prime quattro è stato raggiunto. La Juventus ad oggi è la migliore”

Il tecnico dell’Inter, Conte, ha parlato ai microfoni ufficiali di Inter TV alla vigilia della sfida alla Fiorentina. Ecco le sue parole: “Fino a qui abbiamo fatto una stagione importante per un club come l’Inter che punta a stare sempre tra le prime quattro. Il fatto di esserci stati dall’inizio dell’anno come aveva chiesto il club, a differenza degli altri anni, ci rende felici. L’obiettivo è stato raggiunto. Il campionato è certamente diventato più competitivo se andiamo a vedere i numeri delle altre che sono cresciute a livello qualitativo. Sarà una competizione sempre più ardua e noi dobbiamo cercare sempre di migliorare con l’obiettivo fisso della Champions League e, dalla prossima stagione, provare anche a vincere lo scudetto. Giusto guardare alla Juventus che in Italia domina da nove anni. Oggi sono loro i migliori e anche in maniera importante rispetto agli altri. Per migliorare dobbiamo guardare al migliore, non ci sono dubbi”.

FOTO: Twitter ufficiale Inter