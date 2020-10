Conte: “L’Inter ha dominato, ma è stata molle e imprecisa nella fase offensiva”

Antonio Conte ha commentato ai microfono di Sky il pareggio tra Inter e Parma. “Partita sofferta per il risultato, ma abbiamo dominato la partita e rischiato di perderla. Per l’ennesima volta abbiamo sbagliato tantissimo, con tutte le occasioni che creiamo dobbiamo far gol. Loro hanno avuto due occasioni e sono stati precisi. Non è la prima volta che ci accade, dobbiamo aumentare determinazione e cattiveria per sfruttare tutte le occasioni che creiamo, oggi ne stavamo pagando le conseguenze. La fase offensiva è stata buona, è mancata la finalizzazione ma non solo degli attaccanti. Alla fase offensiva partecipano tanti uomini, ma siamo stati molli, imprecisi e poco determinati. Mi spiace perché ho poco da dire sull’impegno, ma servono più determinazione e una maggiore precisione. Il Parma è stato perfetto, due tiri e due gol. Quando perdiamo palla dobbiamo reagire e cercare di riprenderla, noi non abbiamo reagito e siamo stati fermi. Le partite che stradomini devi vincerle, a maggior ragione se hai l’ambizione di combattere con altre squadre. Casa o fuori casa non c’entra, siamo senza pubblico. L’atteggiamento degli avversari? Oggi tutte le squadre cercano di giocare la partite, poi contro l’Inter fanno una gara difensiva. Il Parma ha cambiato sistema di gioco. Giudizio sull’arbitro? E’ giusto che abbia parlato il club”.

Foto: instagram personale Conte