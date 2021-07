Conte: “L’Inghilterra è una squadra forte, noi sappiamo come vincere le finali”

Dopo l’elogio a Mancini, Antonio Conte ha poi scritto così sulla Gazzetta dello Sport riguardo l’Inghilterra, prossima avversaria dell’Italia nel match conclusivo di Euro 2020:

“L’Inghilterra è una squadra forte, con tante frecce al proprio arco. Un loro punto debole? Se la difesa viene pressata nella costruzione da dietro sono meno bravi della Spagna a eludere il pressing avversario. Gli inglesi aspettano questa partita da una vita. Non hanno mai vinto gli Europei e l’unico trionfo ai Mondiali è datato 1966. L’aiuto di Wembley può essere una spinta enorme ma anche una zavorra, perché i calciatori potrebbero sentire la pressione. Noi avremo meno tifo sugli spalti, ma più esperienza di loro in campo. Sappiamo cosa significa disputare le finali. E sappiamo anche come si vincono“.

Foto: Twitter Inter