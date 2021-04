Conte: “Le vittorie di adesso valgono 6 punti. Tanti non erano abituati alla pressione”

Un Antonio Conte soddisfatto della vittoria e della prestazione si è presentato ai microfoni di Dazn. Ecco le parole del tecnico dell’Inter dopo i tre punti ottenuti contro il Cagliari: “L’esultanza sul gol di Darmian? Mi piace ripeterlo. Le partite iniziano ad essere di meno e le vittorie valgono 6 punti. Il Milan aveva vinto e per noi era importante mantenere le distanze. Non è semplice ma ci stiamo abituando, per tanti è la prima volta il trovarsi sotto pressione così, il giocare smepre per vincere. Sono molto soddisfatto di quello che stiamo facendo, del nostro cammino. Nel giro di due stagioni siamo cresciuti tanto sotto tutti i punti di vista“.

Foto: Twitter Inter