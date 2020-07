Conte, le parole sono belle. Ma i fatti indispensabili

Antonio Conte ha detto di sentirsi anche lui in discussione. E gli fa onore. Ma il bilancio dell’Inter diventa sempre più cupo, in quella che dovrebbe essere la stagione di almeno un titolo da portare in bacheca. Resta l’Europa League, l’ultimo salvagente per fare in modo che il riepilogo non diventi completamente negativo. Nessuno discute il cambio di mentalità che Conte ha portato da quando si è seduto su quella panchina. Ma l’ingaggio da top davvero top e una campagna acquisti molto dispendiosa meriterebbero risultati diversi. Invece no: eliminazione precoce dalla Champions, poi dalla Coppa Italia, un ritardo in campionato che si è fatto strada facendo sempre più pesante, la ricerca di alibi ( i famosi step, i bicchieri mezzi pieni, eccetera) che non aiutano. Dopo il Bologna, e una sconfitta per certi versi assurda, Conte ha intuito che il tempo delle chiacchiere in casa Inter è finito. Le parole sono belle, certo, ma i fatti ora diventano indispensabili.

Foto: profilo Twitter ufficiale FC Inter