Conte: “L’Atalanta è più forte del Napoli, ha una rosa da paura”

Antonio Conte, allenatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di DAZN per analizzare la sconfitta per 3-0 subita contro l’Atalanta:

“Abbiamo incontrato una squadra forte, anche più forte rispetto a noi in questo momento. Noi stiamo facendo benissimo, ma ho detto che l’Atalanta è più forte perché sta facendo un percorso fa tanti anni e l’anno scorso ha vinto l’Europa League contro i campioni di Germania. L’Atalanta ha una squadra che deve far paura a tutti, con un grande allenatore e che fa la Champions. Noi dobbiamo prender queste partite e valutarle, perché fanno parte di un processo. Loro facendo le coppe hanno una caratura e struttura diversa, con un allenatore vecchio nel senso di esperto e di navigato alla guida dell’ Atalanta, quindi non bisogna vergognarsi di questi risultati perché sono dei mattoni per la nostra costruzione del progetto”.

C’erano situazione preparate, poi quando vai uomo su uomo lo fai sapendo che l’Atalanta è molto forte. E’ mancato l’ultimo passaggio, cosa che invece loro hanno avuto. Sono stati sicuramente molto più bravi in alcuni duelli tenendo più palla rispetto a noi, però la situazione è stata molto equilibrata”.