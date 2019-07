Conte: “La squadra sta crescendo. Testa bassa e pedalare per migliorarci”

Nel post gara, Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa della gara persa contro la Juventus ai calci di rigore. Queste le sue dichiarazioni: “Ho un gruppo di calciatori che mi sta dando la massima disponibilità e di questo sono molto contento. Per quanto riguarda il risultato, perdere ci deve portare sempre a essere arrabbiati, anche se ai rigori in amichevole. Se abbiamo questo sentimento, sia i calciatori che lo staff tecnico e tutti i dirigenti, significa che stiamo costruendo qualcosa di importante. Inizia a intravedersi un’identità, un modo di stare in campo che vogliamo portare. Come dico sempre: testa bassa e pedalare, sapendo che c’è tanto lavoro da fare. Sono 12 giorni che lavoriamo, bisogna credere in quello che facciamo. Ho visto molto di quello che stiamo provando, per 70 minuti siamo stati all’altezza. Tra tre giorni c’è un nuovo test per migliorare ancora”.

Foto: Twitter Inter