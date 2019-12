Conte: “La sconfitta? Un lutto temporaneo per la mia famiglia. Ora sono felice. In Inghilterra atmosfera affascinante”

Il tecnico dell’Inter Antonio Conte ha parlato ai microfoni di Che Tempo Che Fa toccando diversi argomenti: “Se mi godo poco la vittoria? Poco, la sconfitta invece da me dura tantissimo, un giorno o due. La avverto tanto, è un lutto temporaneo anche per la famiglia. Se ora sono contento? Sì, ma non diciamo niente… Incrociamo le dita. Il calcio in Inghilterra? Se devo essere sincero, in Inghilterra apprezzi tanto l’atmosfera intorno alla partita, è affascinante. La gente viene a godersi la partita e lo spettacolo, riconoscono lo sforzo che dai in campo. Un giorno col Chelsea giocammo in casa col Middlesbrough che stava per retrocedere, vincemmo 4-1 e nonostante ciò i tifosi loro applaudirono gli avversari che andarono sotto il loro spicchio di stadio. Fui talmente sorpreso da questa cosa che andai da loro ad applaudire”.

Foto: Inter Twitter