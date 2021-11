Conte: “La rosa ha ampi margini di miglioramento. C’è tanto da lavorare, ma servirà pazienza”

Antonio Conte, fresco di esordio sulla panchina del Tottenham, ha commentato a Sky la vittoria contro il Vitesse: “La partita ha dimostrato le difficoltà della squadra. Eravamo 3-0, è bastato poco per buttarci giù di fiducia. Rimanendo in 10 ho fatto dei cambi. L’aspetto positivo è che nella sofferenza abbiamo vinto. Questa squadra ha bisogno di soffrire per arrivare alla vittoria. Al tempo stesso c’è tanto da lavorare. La rosa ha ampi margini di miglioramento, bisogna lavorare dal punto di vista tattico e fisico anche se non c’è tempo. Ho un gruppo con grande voglia, sono stato accolto benissimo e ringrazio i tifosi. Voglio ripagare l’affetto con il lavoro anche se sarà necessario avere pazienza. Il club ha infrastrutture incredibili, tra cui uno stadio fantastico. A livello calcistico dobbiamo cercare di trovare un equilibrio. Il presidente è un visionario. Mi ha voluto qui per far crescere la squadra e cercherò di farlo”

FOTO: Twitter Tottenham