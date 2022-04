Conte: “La qualificazione in Champions sarebbe un miracolo. Fondamentale giocarla per me e per il club”

Antonio Conte, tecnico del Tottenham, ha parlato così alla vigilia della gara col Newcastle, snodo fondamentale nella corsa Champions: “È giusto sottolineare che la Champions è un obiettivo molto, molto difficile e non siamo l’unica squadra che vuole provare a fare questo miracolo. C’è l’Arsenal che in questo momento è avanti e poi c’è lo United. Se me lo aveste chiesto in passato avrei risposto che sarebbe stato molto molto molto difficile. Ora, dopo cinque mesi, vedo grandi miglioramenti nella mia squadra. Dobbiamo lottare fino alla fine. Giocare la Champions League la prossima stagione sarebbe importante per me, il club, i giocatori, i tifosi. Per tutti. Perché disputarla è totalmente diverso dalla Europa League o Conference League o dal non giocare del tutto le competizioni Uefa”.

FOTO: Twitter Tottenham