Conte, la coerenza, gli incontri fantasma e le domande assurde

Antonio Conte sarebbe stato la soluzione perfetta per il Napoli. Così abbiamo detto, lì ci siamo fermati. Senza parlare di incontri (inesistenti), di colloqui telefonici, addirittura di risoluzione proposta a Garcia ancor prima di prendere il nuovo allenatore, purissima fantasia. Chi aveva venduto incontri per la serata di mercoledì, dopo l’annuncio social di Conte ha trovato patetiche scorciatoie. Ora da “sarebbe” bisognerebbe passare a “Conte sarebbe stato la soluzione perfetta per il Napoli”, visto che la serata di mercoledì è trascorsa senza ipotetici e fantasiosi incontri. La serata di mercoledì, se vogliamo, è andata peggio perché c’è stato chi, nel bel mezzo di una festa della Juve, gli ha chiesto del futuro e addirittura del Napoli, senza un minimo tatto. Sarebbe come se all’anniversario di matrimonio domandassero della ex e della futura fiamma, ci sono modi e modi, momenti e momenti. Una domanda si può fare, ma bisogna capire come e quando, non la devi fare “perché la cronaca la impone” quando di cronaca c’era zero e di trattativa in corso meno di zero. La verità di questa storia è che bisognerebbe trascorrere il tempo evitando di dare notizie senza fondamento. Dopo aver letto (sempre mercoledì) spiegazioni postdatate della scelta di Conte che erano state date dallo stesso Conte sui social (che spettacolo…) da parte di chi fino a poche ora prima parlava di “sogno Napoli”. La stessa strada perseguita per nascondere commenti sui social o cancellarli, evitando di fare una critica costruttiva da 15-20 anni a questa parte.

Foto: Instagram personale