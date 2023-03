Conte, la buonuscita non è low cost. E il bilancio al Tottenham è negativo

Antonio Conte e il Tottenham potrebbero salutarsi nelle prossime ore. E se così non fosse, andrebbero avanti da separati in casa in modo ancor più imbarazzante. Le dichiarazioni dell’allenatore sono state violente, eccessive e poco rispettose nei riguardi di un club che ha cercato di mettergli a disposizione qualsiasi cosa. E che rispetto ai tempi di Pochettino, quando in una fase non aveva potuto investire granché sul mercato per dare la precedenza al nuovo stadio-gioiello, ha utilizzato decine di milioni anche nella recente sessione invernale. Segnalato qualche giorno fa su un volo low cost per tornare in Italia, in attesa del giudizio, la buonuscita chiesta non è certo… low cost visto che stiamo parlando di una cifra non troppo lontana dai 5 milioni. E ci sfugge il motivo che debba portare un allenatore, pronto a criticare società e calciatori, a ricevere una buonuscita così importante piuttosto che a dimettersi come estrema sintesi della sua insoddisfazione. Che poi dovrebbe essere insoddisfazione del Tottenham piuttosto che sua: il percorso con gli Spurs è stato di sicuro negativo, compresa la gran collezione di alibi. Un percorso negativo e che è costato una barca di soldi al club, non a Conte…

Foto: Twitter ufficiale Tottenham