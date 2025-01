Conte: “Kvara? Ho parlato di delusione mia, non nei confronti del giocatore o del club”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il tecnico del Napoli, Antonio Conte, ha così parlato dopo la vittoria per 2-0 contro il Verona: “C’è stato sicuramente un cambiamento da quest’estate. Ho cercato sempre di trovare il vestito più adatto a questa squadra. A pochi giorni dalla fine del mercato eravamo senza 3 giocatori e poi sono tanti presi nell’ultima settimana. Con l’arrivo di McTominay, Lukaku e Neres sono cambiate un po’ di cose. Soprattutto con l’arrivo del primo. Prima di arrivare al 4-3-3 facevano anche 4-2-2-2: ci siamo vestiti con diversi abiti fino ad arrivare a questa soluzione. Vedo meccanismi che riescono sempre di più e questo è un motivo di soddisfazione per me e per i ragazzi: stiamo crescendo, c’è più fiducia e più autostima. C’è tutta la rosa coinvolta: Lobotka si è fatto male e Gilmour l’ha sostituito egregiamente, lo stesso con Juan Jesus quando ha sostituito Buongiorno. Io alleno 21 giocatori di movimento e tutti sanno quello che devono fare“.

Poi ha detto: “Kvaratskhelia? Mi preme anche sottolineare questa cosa: io ho parlato di delusione mia, ma non nei confronti del giocatore o del club perché in 6 mesi non sono riuscito a incidere affinché qualcosa cambiasse. Pensavo di poter incidere in maniera diversa. Ho visto dei titoli: “Conte deluso di Kvara”, ma non è così, io sono deluso perché non sono riuscito a incidere. Quando mi rendo conto di non essere incisivo… è quella la mia delusione, senza nulla togliere a Kvaratskhelia che è un bravissimo ragazzo e ognuno deve decidere il proprio destino, così come il club deve prendere la proprie decisioni. Magari sono stati anche un po’ presuntuoso perché pensavo di essere più incisivo e non ce l’ho fatta. È un peccato perché stiamo parlando di un calciatore forte ma bisogna anche capire qual è la realtà dei fatti. Detto questo, oggi Kvaratskhelia è un calciatore del Napoli e ci sono dei passaggi da fare qualora uno volesse comprarlo“.

Foto: Instagram Napoli