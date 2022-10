Conte: “Kulusevski? Non voglio affrettare i tempi di recupero. Serve pazienza ed evitare rischi inutili”

Antonio Conte, allenatore del Tottenham, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di Premier. dove si è soffermato sulle condizioni di Kulusevski.

Queste le sue parole: “Dobbiamo avere un po’ di pazienza con lui. Non correre rischi stupidi, perché da qui a novembre dovremo giocare tante partite. Sarà molto importante recuperarlo bene. In questo momento non è sicuro al 100% di essere davvero in forma. Per questo è meglio rispettare il parere dei medici”.

Recupererà per il Manchester United il 19 ottobre? “Dipende dalla risonanza magnetica che ha fatto oggi e dalle sensazioni del giocatore”.

