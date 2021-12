Conte: “Kane? E’ felice e totalmente coinvolto nel progetto”

A due giorni dalla sfida contro il Crystal Palace, il tecnico del Tottenham, Antonio Conte, ha parlato così in conferenza stampa del futuro di Harry Kane: “È totalmente coinvolto nel nostro progetto e mi ha dimostrato grande disponibilità. Harry è felice qui e lo vedo tutti i giorni, nel modo in cui trascina tutti i suoi compagni in allenamento e all’interno dello spogliatoio. Sono contento di quello che vedo”. Foto: Twitter Tottenham