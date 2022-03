Conte: “Kane attaccante di livello mondiale. Sta capendo il mio modo di giocare”

Antonio Conte torna a sorridere. Con la vittoria di ieri a Brighton, gli Spurs sono a -3 dal quarto posto occupato dall’Arsenal. In conferenza stampa l’allenatore leccese ha esaltato la prova positiva di Harry Kane, autore di una rete: “Kane sta segnando molto, ha iniziato la stagione a fatica perché non riusciva a farlo ma ora siamo contenti. Da allenatore sono felce di avere un attaccante di livello mondiale, che può segnare in ogni partita. Avere Harry ti rende più forte e allo stesso tempo anche lui sta cominciando a intendersi con la squadra, col modo in cui giochiamo. In ogni partita ha la possibilità di migliorare il so bottino di reti e vedo che si sta divertendo”.

FOTO: Twitter Tottenham