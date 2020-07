Conte: “Juventus ancora lontana. Eriksen è timido. Per Sanchez è giusto parlare prima con la società”

Il tecnico dell’Inter, Antonio Conte, ha parlato dopo la gara vinta contro la Spal. Ecco le sue parole ai microfoni di DAZN: “Per noi era importante innanzitutto dare un segnale di continuità, di convinzione, di voglia e determinazione. Queste partite sulla carta possono sembrare scontate o facili, ma sappiamo che non lo sono e la Spal finché è rimasta in partita è stata ostica. Siamo però scesi in campo con la voglia di mettere l’ipoteca finale per il posto in Champions, rimetterci al secondo posto e avvicinare chi sta davanti, che ancora è lontano. Sono 6 punti, ma i segnali migliori questa squadra li dà a livello mentale, nonostante quei passi falsi commessi che potremmo pagare caro. Eriksen è un ragazzo timido, e si sta ambientando in una nuova realtà. Non puoi non volergli bene perché è a posto, non è arrivato con presunzione ma molto umilmente. Al tempo stesso deve capire che va bene la timidezza, ma pian piano deve sciogliersi e sbloccarsi. Per me sarà questione di tempo per l’adattamento al calcio italiano, lui però non crea problemi e ha voglia di fare qualcosa di importante. Sanchez? Purtroppo si è fatto male, per fortuna abbiamo avuto una grande risposta da Lautaro e Lukaku. Ora inizia a stare bene, per il futuro è giusto parlare prima con la società, di certo c’è che adesso è totalmente ritrovato, si vede che ha entusiasmo, fame e voglia di giocare. Sono contento per lui, perché ha sofferto. Ora che sta bene è un’arma in più”.

FOTO: Twitter ufficiale Inter