Conte: “Juve migliore? Sono valutazioni soggettive. Di Gregorio ha fatto due grandi parate”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Napoli, Antonio Conte, ha così parlato dopo il pareggio per 0-0 contro la Juventus: “Bianconeri hanno giocato meglio?Le valutazioni sono soggettive. Il nostro portiere non si è sporcato i guanti, invece Di Gregorio ha fatto due super parate su Lukaku e McTominay. Ho fatto dei campi di modulo, perchè alla fine di mercato sono arrivati due centrocampisti ed è rimasto Folurunsho. Avevo qualche timore sulla difesa, invece i ragazzi sono stati molto bravi. Dobbiamo fare meglio nella fase offensiva. Abbiamo sbagliato qualche passaggio e non abbiamo inciso nell’1vs1. Abbiamo grandi margini di miglioramento. Ora siamo più ricchi, perchè abbiamo lavorato su due sistemi di gioco”.

Sui singoli: “Nelle prime partite mi chiedevate sulle difficoltà di Lobotka e Anguissa in mezzo. Ora su Kvara, ma ci sarà sempre qualcosa da far quadrare. Dopo la batosta di Verona abbiamo accumulato un bel filotto e per noi è tanta roba”.