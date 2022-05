Conte: “Io il Klopp del Tottenham? Servono tempo e giocatori importanti”

Antonio Conte, allenatore del Tottenham, ha parlato all’Evening Standard: “Non so se la mia situazione possa essere avvicinata a quella di Klopp con il Liverpool, ma se fossi sicuro di quello metterei la firma. Per ridurre il gap con le migliori bisogna spendere tanti soldi perché serve comprare giocatori importanti. Devi saperlo, non puoi sperare sempre in un miracolo”. L’ex tecnico dell’Inter ha poi aggiunto che “se si vuole creare qualcosa di importante, ci vuole tempo e ci vuole pazienza, soprattutto se inizi a lavorare con una squadra che parte dietro le prime posizioni. Abbiamo fatto un buon lavoro ma di sicuro serve tempo“.

Foto: Twitter Tottenham