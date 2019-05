Conte-Inter, tre anni d’oro. Spalletti aspetta la comunicazione di Marotta

Caldo, caldissimo: altro che freddo… Antonio Conte e l’Inter, questa è la settimana dei prevedibili annunci, lo riempiranno d’oro. Tre anni per un totale netto superiore ai 30 milioni complessivi. Conte ha vinto la causa con il Chelsea (da oltre dieci milioni) e ha ottenuto l’ingaggio che aveva preteso (oltre 11 milioni a stagione). Zhang lo ha accontentato in tutto e per tutto, la linea Marotta ha fatto la differenza, rintuzzando qualsiasi tipo di tentativo della concorrenza. Individuato lo staff, confermato il probabile ritorno di Cristian Stellini. Spalletti aveva intuito da tempo, adesso aspetta la comunicazione ufficiale: per il momento non ha offerte, quindi – salvo sorprese oggi non ipotizzabili – continuerà a ricevere il ricco bonifico non lontano dai 400 mila euro al mese.

Foto: Metro