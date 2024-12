Conte: “In Coppa Italia ci sarà turnover. E’ troppo importante testare tutto il gruppo”

A margine della conferenza stampa in vista della gara contro la Lazio, Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa annunciando turnover.

Queste le sue parole: “Il nostro obiettivo è costruire qualcosa, crescere. Questo è l’obiettivo. Per crescere e costruire qualcosa c’è bisogno di giocare, di giocare il più possibile. Quest’anno per alcuni aspetti è penalizzante per tanti giocatori perché abbiamo solo il campionato e poi la Coppa Italia dove, fin qui, abbiamo giocato solo due gare: contro il Modena e poi col Palermo, l’unica in cui ho avuto la possibilità di dare spazio a chi fino a quel momento aveva avuto meno spazio. La gara di domani sarà un’altra opportunità chiara per testare la crescita di tutti quanti: è importante prepararci bene, andare avanti in Coppa Italia vuol dire avere altre possibilità e altro spazio per dimostrare che si stanno facendo dei miglioramenti. Per capire bene realmente determinati valori. Fin qui siamo stati bravi e fortunati nel non avere infortuni, solo quello di Mazzocchi. S’è puntato tanto su un ristretto numero di calciatori ed è importante per noi per fare delle valutazioni. Affronteremo la gara con voglia e determinazione”.

Sulle scelte: “Guardiamo di partita in partita, per noi la gara più importante sarà quella di giovedì. Abbiamo avuto questo buon inizio di campionato che non è solo merito ai 12-13 giocatori che ne hanno preso parte. Il merito va suddiviso sull’intera rosa: tra chi ha giocato, chi è subentrato, chi ha giocato pochissimo e chi non è proprio sceso in campo. Questo perché durante gli allenamenti abbiamo sempre tenuta alta l’intensità, il livello delle sedute. Io penso davvero che ci sia stata una crescita collettiva dei ragazzi: è per noi troppo importante testare la crescita di tutto il gruppo per capire se nell’eventualità di qualche infortunio siamo ben attrezzati fino alla fine o comunque c’è da guardarsi. Darò spazio a giocatori che avranno dimostrato di meritare questo spazio e sono sicuro che ci sarà una grande risposta, come già avvenuto col Palermo. Vogliamo andare avanti in una competizione che mi dà l’opportunità di dare spazio a chi spazio meriterebbe, ma che per tanti motivi non l’ha trovato. Mancano ancora due/terzi di campionato, bisogna ponderare bene tutta la situazione”.

Foto: sito Napoli