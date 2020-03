Conte: “Impossibile fare paragoni, noi distanti dalla Juve. Serve pazienza per certi obiettivi”

Queste le prime parole di Antonio Conte, tecnico dell’Inter, ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta per 2-0 in casa della Juve: “Dove abbiamo perso questa partita? Dopo il primo gol. Fino a quel era molto equilibrata. Nella ripresa abbiamo iniziato meglio di noi, cercando il gol. Poi c’è stata la rete di Ramsey che ha cambiato a livello psicologico la gara. Loro sono cresciuti e noi l’abbiamo subito in maniera importante. Non siamo stati capaci a riprenderci. Scudetto? Ci sono 6 punti di differenza in classifica: la sconfitta con la Juve dell’andata e quella del ritorno. Siamo stati bravi a rimanere in scia, però è inevitabile fare delle considerazioni. Bisogna essere positivi e cercare di prendere le cose giuste, anche nelle sconfitte. Così si può crescere. E’ una sconfitta che ci deve aiutare a crescere per capire quanto siamo distanti. Non ci deve buttare nello sconforto. Sapevamo che c’era un gap con loro, siamo stati bravi a tenere vivo tutto. Ma il fatto è che abbiamo perso entrambi gli scontri diretti con loro. Questa squadra ha iniziato un percorso da 8 mesi, contro un club che si è sempre migliorato di anno in anno. Non possiamo fare certi paragoni. Cerchiamo di fare del nostro meglio, ma oggi non possiamo fare questi paragoni. A livello di personalità abbiamo ampi margini di crescita, in questo dobbiamo migliorare se vogliamo competere per obiettivi importanti. Dobbiamo cercare di essere più decisi. Ci vuole pazienza per arrivare a lottare per certi obiettivi. La situazione in Italia? Abbiamo tutti delle famiglie, tutti abbiamo preoccupazioni che le stesse ci trasferiscono. Far finta di niente è difficile, come lo è gestire alcune situazioni. Vorresti alzare la voce, ma capisci che è una situazione complicata. Mi auguro che vengano prese delle decisioni per tutelare tutti, indistintamente”, ha concluso Conte.

Foto: sito ufficiale Inter