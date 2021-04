Conte: “Il vincente non fa tabelle. Finché vinci, sono gli altri a dover fare calcoli”

Conferenza stampa per Antonio Conte alla vigilia di Inter-H. Verona. Queste le parole del tecnico nerazzurro, che si è espresso soprattutto sulla corsa allo scudetto: “Dobbiamo rimanere concentrati per riportare l’Inter a vincere. Il resto tutti lo sanno, non servono titoli. Abbiamo dimostrato professionalità e serietà, oltre che attaccamento. Manca l’ultimo step per coronare qualcosa di inimmaginabile per la rapidità di risultato. Siamo fortunati ad avere il destino nelle nostre mani, non facciamo tabelle, il vincente pensa a se stesso, fa le tabelle su se stesso. Ho mandato questo messaggio quando abbiamo scavalcato il Milan, se giochi e vinci sono gli altri a dover fare i calcoli. Sanno i ragazzi che manca l’ultimo step, nelle ultime due partite meritavano di più, altre volte abbiamo raccolto più di quanto meritavamo”.

Foto: Instagram personale