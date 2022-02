Conte: “Il Tottenham sta attraversando una fase di cambiamento. Kane importante per noi”

Grande successo del Tottenham di Conte in casa del City di Guardiola. Così a fine gara il tecnico ex Juve e Inter: “La squadra ha giocato una buona partita, eseguendo quanto pianificato. Sapevamo che il City avrebbe avuto il pallone per 65 – 70 minuti, quindi la nostra unica arma a disposizione era una tattica accorta. Una buona fase di non possesso unita alla capacità di sfruttare gli spazi. E siamo stati bravi a difendere con il pensiero di ripartire. Non a caso abbiamo creato occasioni e gol contro una squadra fantastica. Questa vittoria è preziosa, perché alimenta autostima e fiducia. Non era facile giocare conto il City dopo tre sconfitte consecutive, ma siamo tutti consapevoli che stiamo attraversando una fase di cambiamento. E in questo processo è possibile subire delle battute d’arresto. L’importante è lavorare ogni giorno per migliorarsi. Tutti sanno che odio perdere e quella vista contro il City è una reazione molto importante. Kane è senza dubbio un calciatore molto importante per la squadra. Ha tenuto il pallone, giocato con i compagni e messo a segno due reti”.

FOTO: Twitter Tottenham