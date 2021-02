Conte: “Il momento della società? Inutile pensare a cose sulle quali non posso incidere”

Rispetto all’anno scorso avete dieci punti in più della Juve, lo scorso anno erano tre in meno:

“L’anno scorso bisognava leggerlo, il gap con la Juve erano venti punti e c’era stato un miglioramento netto. Quest’anno abbiamo continuato, il competitor è chi vince e rappresenta il parametro per capire a che punto siamo. Mancano 14 partite, dobbiamo continuare sapendo che siamo cresciuti, che c’è sinergia e empatia”.

Il momento societario vi ha unito di più?

“Quando sei un allenatore o giocatore dell’Inter, per rispetto, al di là di tutto ti concentri sul campo. Io devo incidere su quello che posso fare, su altre cose inutile perdere energie. Inutile anche pensare a cose in cui non possiamo influire. Io posso influenzare gli allenamenti, i calciatori nelle partite, noi dobbiamo pensare a ciò che possiamo determinare”.